Невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

В Донецкой области с начала суток в результате обстрелов российских оккупантов погибли трое гражданских, еще двое ранены.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 5 июня россияне убили трех мирных жителей Донетчины: двоих в Авдеевке и одного в Дружковке. Еще два человека получили ранения. ... Каждый военный преступник будет наказан", - написал он в своем Telegram-канале.

В то же время, по словам Кириленко, пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Как сообщал УНИАН, на Донетчине бойцы Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ ликвидировали вражеский ударный вертолет Ка-52. Защитники Украины продолжают уничтожать технику оккупантов и "демилитаризовать" армию РФ.

Ранее на Луганщине украинские бойцы уничтожили склад боеприпасов врага. "Файер-шоу от 80 бригады" попало на зрелищное видео, где хорошо видно пожар и детонацию.

Вас также могут заинтересовать новости: