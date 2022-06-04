Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

Появилась информация о количестве погибших и раненых в результате российской агрессии в Донецкой области за 4 июня.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА (ОГА) Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

"Россия убивает гражданских! За 4 июня россияне убили 6 мирных жителей Донетчины: 4 в Веселом, 1 в Адамовке и 1 в Крестище. Еще 9 человек получили ранения. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Все россияне понесут наказание за свои преступления", - говорится в сообщении.

Ситуация в Донецкой области

Как сообщал УНИАН, на Донетчине обстрелы ведутся по всей линии фронта, враг не прекращает попытки прорыва на Авдеевском направлении, но украинские защитники крепко держат позиции.

По словам председателя Донецкой ОВА, очень "горячо" на Лиманском и на Изюмском направлениях.

"Лиманское направление... там враг разделил свои силы. Движется из Лимана, и есть попытки захватить Святогорскую территориальную общину. Эти два населенных пункта - то основное, что подводит русского врага к их главной цели в данном направлении. Это Славянск и Краматорск. Как следствие, такие огромные проблемы на севере области с водоснабжением и электроснабжением. Электроснабжение в области прекращено уже более двух недель", - отметил Кириленко.

"Нет ни одного города в области, который был бы сейчас безопасным для проживания в Донецкой области", - добавил глава ОВА.

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