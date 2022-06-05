В очередной раз вертолет "приземлили" с помощью ПЗРК "Игла".

На Донетчине бойцы Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ ликвидировали вражеский ударный вертолет Ка-52. Защитники Украины продолжают уничтожать технику оккупантов и "демилитаризировать" армию РФ.

Об этом сообщается на Facebook-странице ДШВ.

"Заканчиваем выходные хорошими новостями! В Донецкой области воины 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины из ПЗРК "Игла" в очередной раз успешно "приземлили" вражеский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Не останавливаемся, сезон охоты продолжается...",- говорится в сообщении.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Луганщине наши бойцы уничтожили склад боеприпасов врага. "Файер-шоу от 80 бригады" попало на зрелищное видео, на котором хорошо видно пожар и детонацию.

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