Пожар и детонация снарядов хорошо заметны на видео.

Воины из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ отметились метким ударом по оккупантам. В результате обстрела был уничтожен вражеский склад с боеприпасами на Луганщине.

Соответствующей информацией поделился пресс-центр подразделения на своей официальной странице на Facebook.

Солдаты зафиксировали на видео последствия удара. Съемка, судя по всему, велась с помощью разведывательного дрона. Кадры ролика демонстрируют сильный пожар в здании, где хранились боеприпасы. Периодически в огне детонируют снаряды, что провоцирует резкие вспышки огня.

Видео подписали лаконично: "Файер-шоу от 80 отдельной десантно-штурмовой бригады". Из какого вооружения нанесли удар, не указано, но можно с уверенностью предположить, что работала артиллерия.

Напомним, это не первая цель, которую сегодня, 5 июня, уничтожили ВСУ. Ранее бойцы из 30-й бригады показали, как взорвали несколько танков и БТР противника. А солдаты из 128-й бригады выстрелом из ПЗРК сбили вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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