Оболонь и Виноградарь являются наиболее загрязненными взрывоопасными предметами

В Министерстве внутренних дел назвали наиболее загрязненные взрывоопасными предметами районы Киева.

Как заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, враг оставляет после себя множество неприятных "сюрпризов".

"На сегодня, по оценкам ГСЧС, в результате российских обстрелов в Украине общая площадь загрязнения взрывоопасными предметами составляет 300 тыс. кв. км. С 24 февраля подразделения ГСЧС обезвредили более 300 взрывоопасных предметов, в том числе и одну авиационную бомбу. Очищено около 14 га территорий", - проинформировал он.

Енин назвал наиболее загрязненные взрывоопасными предметами районы столицы.

"В настоящее время отдельные районы столицы страдают от единичных попаданий российской авиации и артиллерии. Такие районы, как Оболонь и Виноградарь, по оценкам наших специалистов, являются наиболее загрязненными", - сказал он.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ начала полномасштабную войну против Украины. Российские войска бомбят города, уничтожают инфраструктуру и массово убивают мирное население Украины.

10 марта стало известно, что российские военные заминировали побережье Каховского водохранилища. При этом оккупанты не гнушаются минировать и трупы, в связи с этим в освобожденные населенные пункты опасно возвращаться. Например, в Ирпене после освобождения нашли очень много мин и растяжек.

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