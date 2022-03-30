Певица рассказала о последствиях нанесенного оккупантами удара.

Украинская певица Маша Фокина рассказала, что российские оккупанты уничтожили ее дом в Киеве.

Внучка первого премьер-министра Украины Витольда Фокина сообщила, что украинские ПВО сбили вражескую ракету, обломки которой попали в подвал ее дома и полностью его уничтожили.

Благо, сам дом остался цел, вылетели только окна и двери от сильной ударной волны.

"Мою семью лишили дома. Российские ракеты! Россияне, это "спецоперация"? Военный объект? Он требовал защиты? Там живет моя семья! Погибла наша собака… Собаку разорвало на куски! Весь мой дом пострадал от обломков ракет. Нет фасада дома, не говоря уже об окнах и дверях. Подвал, где месяц пряталась вся моя семья, сгорел дотла! У вас до сих пор отсохший мозг, застрявший в российских новостях? Проснитесь", – написала Фокина.

Напомним, как выглядят уничтоженные оккупантами дома украинских звезд.

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