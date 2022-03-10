Они также хотят направить электроэнергию, вырабатываемую АЭС, на оккупированные Крым и Донбасс, однако это физически невозможно сделать.

Российские военные заминировали побережье Каховского водохранилища, которое граничит с захваченной атомной электростанцией.

Об этом сообщает Национальная атомная энергогенерирующая компании "Энергоатом".

"Российские оккупанты, которые захватили Запорожскую АЭС, обсуждают намерения направить электроэнергию, вырабатываемую атомной электростанцией, на оккупированные Крым и Донбасс", - отметили в компании.

Отмечается, что на самом деле это физически невозможно сделать.

В то же время, по данным "Энергоатома", оккупанты также заминировали побережье Каховского водохранилища, граничащего с атомной электростанцией.

Захват Запорожской АЭС

Ночью 4 марта силами РФ осуществлен обстрел площадки Запорожской АЭС, в результате чего возник пожар на территории атомной станции. По состоянию на 6:20 спасатели пожар ликвидировали. Информации о погибших и травмированных нет.

Утром в тот же день в Госатомрегулирования сообщили, что площадка Запорожской АЭС захвачен военнослужащими РФ.

Также сообщалось, что энергоблоки Запорожской АЭС не повреждены, изменений радиационного состояния не зафиксировано.

По состоянию на 10 марта Запорожская АЭС в городе Энергодар Запорожской области находится под контролем военных сил РФ.

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