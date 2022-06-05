В Беларуси, по данным разведки, не формируют ударную группировку войск.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что наибольшей опасностью для Украины, которая может исходить из Беларуси, есть ракетные комплексы "Искандер" с крылатыми или баллистическими ракетами, из которых могут наносить удары по украинской территории.

Об этом он сказал во время информационного телемарафона.

По словам Жданова, сейчас наблюдается ротация белорусских войск у границы с Украиной. В Брестской области военные учения по внезапной проверке боеспособности частей продлены до 11 июня.

Кроме того, вдоль украинской границы на территории Беларуси продолжается минирование местности.

"Но, как сообщает наша разведка, на сегодняшний день мы не наблюдаем формирования ударной группировки. Самая большая опасность - это ракетные комплексы "Искандер" с крылатыми ракетами "Калибр" или баллистическими ракетами, которые стоят в 50 километрах от нашей границы", - сказал Жданов.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, в настоящее время основные усилия вооруженные силы Беларуси сосредотачивают на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и проведении мероприятий боевой подготовки. В частности, в Гомельской области в июне-июле запланированы мобилизационные учения с военными комиссариатами.

Вас также могут заинтересовать новости: