Алексей Арестович отметил, что Украина ждет от партнеров вооружение.

Вооруженные силы Украины смогут перейти в контрнаступление. Для освобождения временно оккупированных населенных пунктов необходима техника и живая сила.

Об этом рассказала советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телемарафона.

Он отметил, что для контрнаступления украинским военным необходимо большое количество техники, живой силы и тыла. Арестович отметил, что ВСУ перейдут в контрнаступление без оттягиваний, как только такая возможность появится.

"У нас тяжелого оружия нет. Нам оно нужно. Запад его нам предоставит, и мы переходим в контрнаступление. Не будет никаких оттягиваний", - объяснил советник главы Офиса президента.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ ворвалась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

23 апреля стало известно, что в Харьковской области украинские военные выбили оккупантов из трех населенных пунктов.

При этом 23 апреля советник главы Офиса Алексей Арестович уверяет, что контрнаступление ВСУ на Мариуполь точно будет. По его словам, работа над этим ведется, есть надежда на освобождение города.

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