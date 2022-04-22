По его словам, соответствующая работа уже ведется.

Советник главы Офиса Алексей Арестович уверяет, что контрнаступление ВСУ на Мариуполь точно будет.

Об этом он сказал в эфире у Марка Фейгина.

По его словам, работа над этим ведется, есть надежда на освобождение города.

"В отличие от тех, кто надеется, мы еще и работаем на эту тему очень плотно. Нам не нужны мертвые герои, нам нужны все живые до последнего человека. А кто не жив - тот похоронен с воинскими почестями как люди, совершавшие невероятный подвиг. И мы делаем все, чтобы их забрать оттуда всеми способами. Но есть объективная реальность", - заявил он.

"Контраступление будет 101%, я уверен. Вопрос - когда и какими силами, и куда. Потому что решать это будет главнокомандующий ВСУ. Исходя из объема информации, которой ни у кого из нас нет. Он принимает решение. И возможно он предотвращает сейчас четыре новых "Мариуполя" или два", - заверил Арестович.

Напомним, ранее Путин приказал Шойгу отменить штурм "Азовстали" в Мариуполе, но войска РФ продолжают атаки.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что уничтожение защитников Мариуполя будет означать прекращение всех переговоров.