Так, украинские военные выбили оккупантов из трех населенных пунктов и закрепились на своих позициях.

В Харьковской области украинские военные выбили оккупантов из трех населенных пунктов.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синєгубов у Telegram.

"Имеем хорошие новости с передовой. Наши ВСУ осуществили успешное контрнаступление, вчера утром начали наступательные операции на врага. В течение дня продолжались ожесточенные бои. Наши подразделения выбили российские войска из населенных пунктов: Безруки, Слатино, Прудянка Дергачевского района и закрепились на позициях!", - заявил Синегубов.

В то же время, по его словам, российские оккупанты продолжали обстреливать гражданскую инфраструктуру Харькова и области.

"За сутки оккупанты нанесли 56 ударов, как следствие - 19 раненых, 2 человека погибли", - сообщил Синегубов.

При этом, по области Изюмское направление остается стратегической точкой. Украинские защитники продолжают удерживать оборонительные рубежи.

Напомним, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов 18 апреля сообщил, что враг пытался прорвать оборону нашей страны почти по всей линии фронта Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

Сейчас "горячее" на Изюмщине, постоянно идут бои, противники несут значительные потери.

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