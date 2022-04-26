По словам Арестовича, наступление войск агрессора началось на всех направлениях.

Российские оккупанты начали наступление на всех участках линии фронта в Украине, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Такое решение россиян Арестович называет странным.

"Я начинаю думать, может действительно Христо Грозев (журналист-расследователь, - ред.) прав, Владимир Владимирович [Путин] решил лично руководить всеми операциями? По глобусу... С военной точки зрения это величайшая глупость, но они реально пытаются везде наступать. Ну ладно", - сказал он в интервью Марку Фейгину.

Арестович уточнил, что наступательные действия фиксируются не только на Донбассе, но и в Херсонской области в направлении Кривого Рога. Ранее также сообщалось о вражеской активности неподалеку от Запорожья и Николаева.

Накануне Генштаб ВСУ сообщил, что в Украине на ряде направлений было отражено наступление оккупантов. В результате враг понес новые потери.

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