По словам Дмитрия Орлова, в городе было очень горячо в буквальном смысле этого слова.

В субботу, 30 июля, в центре временно оккупированного города Энергодар Запорожской области произошел пожар в результате ракетных обстрелов. В городе слышна детонация боеприпасов российских оккупантов.

Как сообщил в Telegram- канале мэр города Дмитрий Орлов, в первом микрорайоне, прямо перед гостиницей "ОП ЗАЭС" прозвучало несколько взрывов, после чего поднялся пожар.

"В ночь на 30 июля в Энергодаре было очень горячо в буквальном смысле этого слова. В первом микрорайоне, прямо перед гостиницей "ОП ЗАЭС" прозвучало несколько взрывов, после чего поднялся пожар. Тушили ее с привлечением специальной спасательной техники. Сейчас известно, что в воздух взлетело три единицы военной техники РФ, которая преграждала подъезд к гостинице", - отметил Орлов.

По имеющейся информации мэра Энергодара, среди мирных жителей пострадавших нет. Но в домах, расположенных неподалеку от гостиницы, выбило окна.

"Сейчас вокруг этой ночной истории идет много домыслов и уже на утро она обросла разными, иногда фантазийными подробностями. Поэтому доверяем только официальным источникам информации и ждем проверенные и достоверные подробности относительно ночного "фейерверка"", - призвал Орлов.

Как сообщал УНИАН, с 4 марта Запорожская АЭС захвачена российскими войсками. Также под оккупацией находится и город-спутник оп ЗАЭС Энергодар.

По данным "Энергоатома", российские оккупанты превращают Запорожскую АЭС в военную базу и используют ее как щит. Они развернули тяжелые артиллерийские батареи и установили противопехотные мины вдоль берегов водохранилища, вода из которого охлаждает шесть реакторов АЭС.

В частности, российские оккупанты затащили в машинный зал 1-го энергоблока ЗАЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку. Арсенал разместили совсем рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора.

Между тем недавно подразделения Вооруженных сил Украины нанесли удар по позициям российских войск возле Запорожской АЭС.

"Используя дрон-камикадзе, был нанесен удар по палаточному городку и технике врага, в частности в авто с зенитными установками и БМ-21 "Град". По имеющимся данным, в результате атаки были уничтожены 3 рашиста, 12 травмированы", - сообщили в ГУР Минобороны.

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