Арсенал находится рядом с главным маслобаком, где содержится легковоспламеняющаяся жидкость.

Российские оккупанты затащили в машинный зал 1-го энергоблока ЗАЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку.

Об этом сообщает "Энергоатом".

Арсенал разместили совсем рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора. В частности, в непосредственной близости к главному маслобаку, где содержится легковоспламеняющееся масло, которое охлаждает паровую турбину. Рядом также взрывоопасный водород, используемый для охлаждения генератора.

"Военная техника захватчиков делает невозможным доступ специализированных пожарных и других машин в машзали энергоблока №1. Следовательно, риск пожара многократно возрастает, а ее тушения становится крайне проблематичным. Если пожар произойдет, например из-за случайной детонации боекомплекта, то его масштабы могут равняться той, которая произошла во время аварии на ЧАЭС", - заявили в компании.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что оккупанты продолжают нарушать все нормы безопасности, размещая оружие в машинном зале энергоблока крупнейшей в Европе атомной электростанции.

Напомним, несколько ранее эксперт описал будущее освобождение Запорожской АЭС от оккупантов.

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