Подразделения ВСУ, используя дрон-камикадзе, поразили авто с зенитными установками и БМ-21 "Град".

Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли удар по позициям российских войск возле Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Украинские военные ювелирно отработали по позициям российских оккупантов возле Запорожской АЭС. Используя дрон-камикадзе, был нанесен удар по палаточному городку и технике врага, в частности по авто с зенитными установками и БМ-21 "Град". По имеющимся данным, в результате атаки были уничтожены 3 рашиста, 12 травмированы", - отмечается в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что палаточный городок уничтожен пожаром, который долго не могли потушить.

Как сообщал УНИАН, с 4 марта Запорожская АЭС контролируется российскими захватчиками. Также под оккупацией находится город-спутник ЗАЭС - Энергодар.

По данным "Энергоатома", российские оккупанты превращают Запорожскую АЭС в военную базу и используют ее как щит. Они развернули тяжелые артиллерийские батареи и установили противопехотные мины вдоль берегов водохранилища, вода из которого охлаждает шесть реакторов АЭС.

21 июля в "Энергоатоме" сообщили, что оккупанты разместили военную технику и оружие также в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС.

Напомним, несколько ранее эксперт описал будущее освобождение Запорожской АЭС от оккупантов.

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