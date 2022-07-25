Украинские военные применяют дроны-камикадзе, которые выборочно и точечно могут поражать цели, чтобы не повредить здания или объекты.

Российские оккупанты прячутся на Запорожской АЭС, а для обстрелов из "Градов" и "Ураганов" выезжают за ее территорию.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ.

"Не будем пугать. Они бьют не с территории атомной станции, а выезжают за нее и бьют возле, в непосредственной близости", - отметил Жданов.

По его словам, российские войска применяют либо "Грады" с боеприпасами "Торнадо" дальностью стрельбы до 40 км, либо РСЗО "Ураган", после чего возвращаются на территорию АЭС.

"И поэтому мы применяем там наиболее высокоточное оружие - дроны-камикадзе, которые выборочно и точечно могут поражать цели, чтобы не повредить здания или объекты вокруг огневой позиции", - сказал Жданов.

Эксперт добавил, что единственной проблемой для украинских войск является успеть поймать российские войска "на огневой позиции, когда они выдвигаются для нанесения ударов".

"Для атомной станции пока угрозы не существует: мы не стреляем по российским войскам, которые скрываются на территории АЭС, российские войска не ведут огонь с территории АЭС", - заверил Жданов.

Как сообщал УНИАН, с 4 марта Запорожская АЭС захвачена российскими войсками. Также под оккупацией находится и город-спутник ЗАЭС - Энергодар.

По данным "Энергоатома", российские оккупанты превращают Запорожскую АЭС в военную базу и используют ее как щит. Они развернули тяжелые артиллерийские батареи и установили противопехотные мины вдоль берегов водохранилища, вода из которого охлаждает шесть реакторов АЭС.

В частности, российские оккупанты затащили в машинный зал 1-го энергоблока ЗАЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку. Арсенал разместили совсем рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора.

Между тем подразделения Вооруженных сил Украины нанесли удар по позициям российских войск возле Запорожской АЭС. "Используя дрон-камикадзе, был нанесен удар по палаточному городку и технике врага, в частности по авто с зенитными установками и БМ-21 "Град". По имеющимся данным, в результате атаки были уничтожены 3 рашиста, 12 травмированы", - сообщили в ГУР Минобороны.

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