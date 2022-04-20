Геращенко озвучил неутешительный прогноз.

Советник министра внутренних дел Украина Антон Геращенко считает, что война с Россией может растянуться на многие десятилетия.

Об этом он сказал в интервью Алесе Бацман.

"Война с русскими будет длиться, как война Израиля с арабами. То есть это будет процесс, который будет растянут на многие десятилетия… Они хотят, чтобы нас не было. И до тех пор, пока в России не появится лидер, который переключит кнопку на пульте российской пропаганды и вместо того, чтобы обвинять украинцев во всех грехах, скажет: "Давайте мы будем дружить", ничего не получится", – сказал Геращенко.

Он предположил, что на "переворот сознания" в РФ может понадобиться 10-20 лет.

"Давайте сразу скажем, что когда-нибудь между Украиной и Россией будет мир, но на это понадобятся, возможно, десятилетия… Но это дело далекого будущего. Пока нам надо победить, выстоять", - отметил советник министра.

Отметим, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что война с Россией может продлиться до 2035 года, за этот период "гарантированы" регулярные военные столкновения.

Напомним, РФ начала полномасштабное вторжение в Украину ранним утром 24 февраля.

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