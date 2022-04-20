Советник главы ОП объяснил, что нужно для успешной наступательной операции.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что у Украины нет тяжелого вооружения, чтобы в случае эскалации на востоке вести боевые действия на территории России.

Об этом он сказал в эфире 24 канала.

Арестович объяснил, что наступление представляет собой более сложный вид боевых действий, чем оборона. Для него нужны тяжелое вооружение, артиллерия, танки и бронированные машины.

"Кроме этого, нужно очень хорошо обученная армия, умеющая проводить наступательную операцию. А это сложно. Намного труднее, чем обороняться", - добавил он.

По его словам, ВСУ показывают хорошие примеры обороны, но наступление - это гораздо сложнее.

Ранее сегодня в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты пытаются продолжать наступление в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями.

Также сообщалось, что на этом этапе войны в битве за Донбасс Россия постарается реализовать несколько целей: захват Донбасса, обеспечение сухопутного коридора в Крым, захват Херсонской области для обеспечения поставок пресной воды в Крым и захват дополнительных территорий, которые можно было бы использовать как буфер или козырь в переговорах.