Ожидается обострение ситуации в Житомире / фото УНИАН, Вячеслав Ратинский
В Житомире ситуация довольно спокойная, однако через день-два ожидается обострение.
Об этом в эфире "24 канала" сказал мэр Житомира Сергей Сухомлин.
По его словам, 20 марта было несколько крупных прилетов российских беспилотников по области.
"Поэтому мы ожидаем сегодня-завтра (21 – 22 марта) другую ситуацию", - подчеркнул Сухомлин.
Он пояснил, что всегда накануне крупных обстрелов происходят похожие действия оккупантов.
Напомним, что оккупанты 21 марта обстреляли села Народицкой общины из реактивной артиллерии. Известно, что погибли трое военных и один гражданский.