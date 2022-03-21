20 марта было несколько крупных прилетов российских беспилотников по области.

В Житомире ситуация довольно спокойная, однако через день-два ожидается обострение.

Об этом в эфире "24 канала" сказал мэр Житомира Сергей Сухомлин.

По его словам, 20 марта было несколько крупных прилетов российских беспилотников по области.

"Поэтому мы ожидаем сегодня-завтра (21 – 22 марта) другую ситуацию", - подчеркнул Сухомлин.

Он пояснил, что всегда накануне крупных обстрелов происходят похожие действия оккупантов.

Напомним, что оккупанты 21 марта обстреляли села Народицкой общины из реактивной артиллерии. Известно, что погибли трое военных и один гражданский.

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