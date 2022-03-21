О последствиях обстрела сообщил глава области 21 марта.

Житомирскую область впервые обстреляли из "Градов". По состоянию на 21 марта сообщается о по меньшей мере трех погибших. Обстрелам снова подверглась Народицкая территориальная громада.

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко во время брифинга в понедельник, 21 марта.

"Двадцать шестой день войны. Ничего нового не сообщу. Перманентные обстрелы Народицкой территориальной громаде. Вчера враг, наверное, впервые применил по предварительным данным, "Грады". Было выпущено по Народицкой территориальной громаде - по населенному пункту Селец. Погибли три военнослужащих, одно гражданское лицо. Стреляют на севере области. Мы и дальше продолжаем укреплять рубежи", - сообщил Бунечко.

Напомним, на Житомирщине в результате авиаудара россиян повреждены 13 зданий. Уже известно, что пожары, которые возникли в результате обстрелов ликвидированы. Подразделения ГСЧС продолжают разбирать завалы на месте поврежденных зданий.

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