Мужчина распространял в социальной сети сообщения, в которых призвал поддерживать незаконные решения и действия государства-агрессора и вооруженные силы оккупантов.

Жителю Киевщины, который призвал поддерживать действия России и ее оккупационную армию, сообщено о подозрении в коллаборационизме.

Об этом говорится в Telegram-канале Офиса генерального прокурора Украины.

"По данным следствия, житель Киевской области распространял в социальной сети Facebook сообщения, в которых призвал поддерживать незаконные решения и действия государства-агрессора и вооруженные силы оккупантов. Кроме того, он распространял информацию с контактными данными представителей так называемых "ДНР", которые якобы осуществляют эвакуацию людей с "освобожденных" территорий Украины", - отметили в прокуратуре.

Так, при процессуальном руководстве Фастовской окружной прокуратуры мужчине было сообщено о подозрении в осуществлении коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование осуществляется Фастовским райуправлением ГУ Нацполиции в Киевской области.

Вас также могут заинтересовать новости: