Министр обороны Великобритании считает, что теперь "репутация этой великой армии России подорвана".

Россия стала "менее значимой страной" в результате вторжения на Украину.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью Sky News.

"Президент Путин уже не та сила, которой он был раньше. Теперь он человек в клетке, которую сам же и построил. Его армия истощена, он понес значительные потери", - сказал он.

Также министр обороны считает, что теперь "репутация этой великой армии России подорвана".

"Он (Путин - ред.) должен не только жить с последствиями того, что он делает с Украиной, но и с последствиями того, что он сделал со своей собственной армией", - сказал Уоллес.

Напомним, 24 февраля около 5:00 утра Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "военной операцией", призванной якобы" демилитаризовать "и" денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

В ходе полномасштабной войны против Украины Россия несет серьезные потери личного состава. На сегодняшний день количество убитых оккупантов составляет 17 500.