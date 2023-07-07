На подмогу "трехсотым" отправились эвакуационные группы, но и они были разбиты.

Украинские военные показали, чем закончилась одна из последних танковых атак противника под Авдеевкой. Как свидетельствуют отснятые бойцами кадры, в результате "мясного" штурма РФ был обезврежен экипажи нескольких Т-80БВ. Сами машины с небольшими повреждениями были взяты как "трофей".

На видео защитник, принимавший непосредственное участие в отражении нападения противника, рассказал детали попытки прорыва украинской обороны на указанном направлении. "Танки не сильно повреждены. Танк не двигался, танкисты из него повылазили, хотели убежать - их стрелковым оружием было обезврежено", - пояснил защитник.

На подмогу "трехсотым" отправились эвакуационные группы, но и они были разбиты. "Их эвакуационные группы пробовали понемногу залезть, вытаскивать своих "трехсотых" - наша арта немножко подключилась", - добавил боец.

Как уточнил в Telegram журналист Юрий Бутусов, всего штурм врага длился более 10 часов. В результате отражения атаки наши бойцы захватили два российских танка Т-80БВ и уничтожили более десятка оккупантов, включая экипажи захваченных машин.

Бой за Авдеевку - подробности неудачного штурма россиян

Накануне начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш рассказал, что во время последней атаки ВС РФ под Авдеевкой украинские войска не только отбили врага, но и вернули себе десятки метров ранее утраченных позиций.

В последнее время россияне активизировали попытки штурмов с северных окраин - из района Каменки. Однако во время последних нескольких атак шли по пути, которым давно не пользовались, - с направления шахты "Бутовка". В самом городе и вокруг него "жарко", добавил Барабаш.

Еще ранее военный 109-й бригады ТРО Егор Фирсов заявил, что враг с участка фронта между Авдеевкой и Бахмутом оттягивает живую силу и технику на другие, более горячие и интенсивные направления. Моральное состояние врага на участке фронта между Авдеевкой и Бахмутом можно охарактеризовать, как "в тяжелом нокдауне".

Война в Украине - последние новости

На Бахмутском направлении силы обороны продвинулись за сутки более чем на километр. В частности, сегодня утром Генштаб подтвердил успехи ВСУ возле Клещиевки - севернее и южнее города Бахмут воины продолжают оказывать давление на противника, выбивают из ранее захваченных рубежей.

О занятии украинскими защитниками части высот на этом направлении информировал утром 7 июля и заместитель командира Третьей штурмовой бригады майор ВСУ Максим Жорин.

На Лимано-Купянском участке фронта враг уже много недель пытается быть агрессивным, атакует.

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