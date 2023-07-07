На Лимано-Купянском участке фронта россияне пытаются перехватить инициативу, концентрируют достаточно мощные силы.

На Бахмутском направлении Силы обороны продвинулись за сутки на более чем километр. Об этом спикер восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый сообщил в эфире информационного телемарафона.

"На Бахмутском направлении силы обороны продолжают удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия, передвигаться по Северному и Южному флангам. В частности за последние сутки там пройдено более километра", - сказал он.

Череватый подчеркнул, что враг оказывает яростное сопротивление. Так, за прошедшие сутки 318 раз бил реактивной артиллерией по украинским защитникам, поднял 3 авианалета. "Всего произошло 7 боестолкновений, в ходе которых уничтожен 61 оккупант, 116 ранены, 5 взяты в плен. Уничтожено 2 вражеских БМП, БТР, боевую машину десанта, 1 реактивную систему "Град", две самоходные артиллерийские установки "Геоцинт", две пушки, 2 станции РЛС, 5 складов с боеприпасами и противотанковый комплекс", - заявил Череватый.

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По его словам, россияне на этом направлении пытаются проводить небольшие контратакующие действия, но инициатива в целом за Силами обороны. "И надо осознавать, что мы идем вперед, несмотря на то, что в силах и средствах у нас нет превосходства над ними", - подчеркнул спикер восточной группировки войск.

Относительно ситуации на Луганщине Череватый сказал, что там враг пытается перехватить иницативу. "Россияне пытаются перехватить там инициативу, концентрируют достаточно мощные силы. Но, в общем, если брать их планы - захват Луганской и Донецкой областей, то благодаря удачным действиям Сил обороны эти планы сорваны. И по сути, это гораздо более локальные сейчас атаки, чем они планировали", - отметил Череватый.

По его информации, хотя сил врага здесь много, преимущественно это новое пополнение, которое не столь хорошо подготовлено и согласовано, не имеет мотивации. "И именно мотивация, креативность, слаженность позволяет нашим войскам на определенных участках удачно отбивать врага и наносить ему потери, а на Бахмутском направлении - идти вперед очень размеренно, очень продуманно, масимально сохраняя свою живую силу и технику, потому что для нас это приоритет, особенно люди. И шаг за шагом очень продуманно идти и освобождать нашу землю", - подчеркнул спикер.

Как отметил Череватый, на Лимано-Купянском участке фронта враг уже много недель пытается быть агрессивным, атакует. В частности, за эти сутки совершил 6 атак, 578 раз обстрелял всеми типами и "Калибрами" артиллерии позиции Сил обороны, поднял 19 авиналетов. "Во время отражения его атак 35 оккупантов были уничтожены, 82 ранены. 2 взяты в плен. Уничтожена вражеская БМП, минометный расчет и 5 БПЛА", - рассказал он.

Также Череватый отметил умение украинских артиллеристов и зенитчиков, которые смогли интегрировать такую широкую линейку вооружения, в том числе западного.

"Наши артиллеристы вообще уникальны. Такую линейку вооружения интегрировать и использовать вместе - не знала ни одна армия мира. Мы сейчас используем всю советскую линейку артиллерии, всех типов, и почти всю линейку стран НАТО. У нас это все интегрировано. К сожалению не в том количестве, которое бы хотели, но все это интегрировано в одну систему", - сказал Череватый.

Война новости - ситуация на Бахмутском направлении

Сегодня представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что украинские войска имеют успех в наступлении возле Клещиевки на Бахмутском направлении.

Успехи в продвижении ВСУ на Бахмутском направлении также подтверждают аналитики Института изучения войны.

О занятии украинскими защитниками части высот на этом направлении информировал утром 7 июля и заместитель командира Третьей штурмовой бригады майор ВСУ Максим Жорин. По его словам, противник пытается сопротивляться - в основном за счет новых подразделений, прибывающих на подкрепление. Но удержать позиции все равно не получается. По его словам, в панике россияне применили химическое оружие и авиацию.

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