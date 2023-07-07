На Бахмутском направлении Силы обороны продвинулись за сутки на более чем километр. Об этом спикер восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый сообщил в эфире информационного телемарафона.
"На Бахмутском направлении силы обороны продолжают удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия, передвигаться по Северному и Южному флангам. В частности за последние сутки там пройдено более километра", - сказал он.
Череватый подчеркнул, что враг оказывает яростное сопротивление. Так, за прошедшие сутки 318 раз бил реактивной артиллерией по украинским защитникам, поднял 3 авианалета. "Всего произошло 7 боестолкновений, в ходе которых уничтожен 61 оккупант, 116 ранены, 5 взяты в плен. Уничтожено 2 вражеских БМП, БТР, боевую машину десанта, 1 реактивную систему "Град", две самоходные артиллерийские установки "Геоцинт", две пушки, 2 станции РЛС, 5 складов с боеприпасами и противотанковый комплекс", - заявил Череватый.
По его словам, россияне на этом направлении пытаются проводить небольшие контратакующие действия, но инициатива в целом за Силами обороны. "И надо осознавать, что мы идем вперед, несмотря на то, что в силах и средствах у нас нет превосходства над ними", - подчеркнул спикер восточной группировки войск.
Относительно ситуации на Луганщине Череватый сказал, что там враг пытается перехватить иницативу. "Россияне пытаются перехватить там инициативу, концентрируют достаточно мощные силы. Но, в общем, если брать их планы - захват Луганской и Донецкой областей, то благодаря удачным действиям Сил обороны эти планы сорваны. И по сути, это гораздо более локальные сейчас атаки, чем они планировали", - отметил Череватый.
По его информации, хотя сил врага здесь много, преимущественно это новое пополнение, которое не столь хорошо подготовлено и согласовано, не имеет мотивации. "И именно мотивация, креативность, слаженность позволяет нашим войскам на определенных участках удачно отбивать врага и наносить ему потери, а на Бахмутском направлении - идти вперед очень размеренно, очень продуманно, масимально сохраняя свою живую силу и технику, потому что для нас это приоритет, особенно люди. И шаг за шагом очень продуманно идти и освобождать нашу землю", - подчеркнул спикер.
Как отметил Череватый, на Лимано-Купянском участке фронта враг уже много недель пытается быть агрессивным, атакует. В частности, за эти сутки совершил 6 атак, 578 раз обстрелял всеми типами и "Калибрами" артиллерии позиции Сил обороны, поднял 19 авиналетов. "Во время отражения его атак 35 оккупантов были уничтожены, 82 ранены. 2 взяты в плен. Уничтожена вражеская БМП, минометный расчет и 5 БПЛА", - рассказал он.
Также Череватый отметил умение украинских артиллеристов и зенитчиков, которые смогли интегрировать такую широкую линейку вооружения, в том числе западного.
"Наши артиллеристы вообще уникальны. Такую линейку вооружения интегрировать и использовать вместе - не знала ни одна армия мира. Мы сейчас используем всю советскую линейку артиллерии, всех типов, и почти всю линейку стран НАТО. У нас это все интегрировано. К сожалению не в том количестве, которое бы хотели, но все это интегрировано в одну систему", - сказал Череватый.
Война новости - ситуация на Бахмутском направлении
Сегодня представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что украинские войска имеют успех в наступлении возле Клещиевки на Бахмутском направлении.
Успехи в продвижении ВСУ на Бахмутском направлении также подтверждают аналитики Института изучения войны.
О занятии украинскими защитниками части высот на этом направлении информировал утром 7 июля и заместитель командира Третьей штурмовой бригады майор ВСУ Максим Жорин. По его словам, противник пытается сопротивляться - в основном за счет новых подразделений, прибывающих на подкрепление. Но удержать позиции все равно не получается. По его словам, в панике россияне применили химическое оружие и авиацию.