За минувшие сутки враг совершил около 250 обстрелов по позициям украинских защитников вокруг Авдевки и нанес 22 массированных удара по самому городу.

Российские оккупанты не оставляют намерений окружить город Авдеевка. Однако все усилия захватчиков были напрасными: украинские защитники предоставили жесткий ответ, контратаковали противника и даже вернули себе десятки метров ранее утраченных позиций, отметил в эфире телемарафона начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"По позициям враг штурмует, не оставляет он ни желания, ни попытки все же город окружить. И с юга, и с севера, где он сейчас больше всего активизировался из района Каменки, ничего ему не удается. Наоборот, когда наши ребята видят, что у них есть оперативная возможность немножко контратаковать, то они эти возможности используют, и имеем определенный успех. Так одно из направлений, которое очень давно они не использовали для своих штурмовых действий - это из района шахты "Бутовки", два дня подряд они пытались оттуда немножко проявить активность, но ничего у них не получилось. Успеха не имели, как говорится, "отгребли по зубам" и отступили. Наоборот, даже нашим ребятам удалось немножко, метров 50-70 вернуть ранее утраченные позиции", - акцентировал Барабаш.

Начальник Авдеевской МВА добавил, что за прошедшие сутки враг беспощадно бил из РСЗО "Град", ствольной артиллерии, танков, как по самому городу Авдеевка, так и по позициям украинских защитников вокруг города.

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"В городе и вокруг города очень жарко. Вообщем, минувшие сутки были так активны с точки зрения обстрелов. Вчера били целый день по городу, было прямое попадание в наш волонтерский пункт, как раз в момент разгрузки гуманитарной помощи, один человек был ранен. Ночь, как правило, у нас спокойнее, днем тишины вообще не бывает только. Эта ночь, напротив, была очень горячей. За минувшие сутки 22 массированных обстрела произошло по городу Авдеевка, по позициям вокруг города примерно 250 обстрелов, нанесено 5 авиаударов",- подчеркнул Барабаш.

Война в Украине и ситуация в Авдеевке - главное

6 июля в вечерней сводке Генштаба ВСУ отмечается, что на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, противник сосредотачивает свои основные усилия. Там в течение суток произошло 20 боестолкновений.

Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, и закрепляются на достигнутых рубежах. Также украинские защитники продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

В то же время Авдеевка и его окрестности подвергаются постоянным обстрелам со стороны российских оккупантов. Инфраструктура Авдеевки разрушена на 100%, жилой фонд - более чем на 90-95%. Там уже больше года нет света, газа и воды. Однако в Авдеевке все еще остается несколько сотен гражданских мешеканцев.

27 июня руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш подтвердил освобождение участка вблизи Авдеевки возле села Веселое.

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