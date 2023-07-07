Противник пытается сопротивляться - в основном за счет новых подразделений, прибывающих на подкрепление.

Украинские войска двигаются вперед на Бахмутском направлении. Как поделился в Telegram заместитель командира Третьей штурмовой бригады майор Максим Жорин, сейчас под контролем Украины уже часть высот.

"3-я отдельная штурмовая бригада продолжает двигаться вперед на Бахмутском направлении. Часть высот под контролем украинских сил, часть еще в процессе", - рассказал Жорин.

По его словам, противник пытается сопротивляться - в основном за счет новых подразделений, прибывающих на подкрепление. Но удержать позиции все равно не получается.

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В состоянии определенной истерики российские оккупанты начали использовать химическое оружие. "И в нашем подразделении, и в других подразделениях уже есть подтвержденные факты отравлений. Также по нашим позициям снова очень активно работает авиация", - добавил Жорин.

Россия применяет химическое оружие - что известно

Накануне OSINT-исследователь Александр Коваленко отметил, что оккупанты на Бахмутском направлении активно применяют химическое оружие против украинских воинов - так называемое вещество люизит. Подобные вещества опасны даже для того, кто их применяет, потому что все зависит от направления ветра и погодных условий.

Это боевое отравляющее вещество кожно-нарывного действия, единственное известное практическое применение которого - как компонент в химическом оружии.

В случае легкого поражения признаки отравления люизитом исчезают за несколько дней. В то же время тяжелое поражение имеет такие симптомы как тошнота, головная боль, потеря голоса, рвота, слабость. Если у пострадавшего наблюдаются спазмы в груди и отдышка - это признаки тяжелого отравления.

Война новости - ситуация на Бахмутском направлении

Институт изучения войны констатировал, что Силы обороны развивают успех на Бахмутском направлении и продвигаются на Запорожье. Аналитики отмечают, что ВСУ продвигаются к юго-западу от Бахмута. Особенно "горячо" в Клещиевке.

Тогда как Генштаб подтверждает успешное отражение атак оккупантов в районе населенного пункта Берховка Донецкой области. Вместе с тем, наши воины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

Еще ранее заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что российские войска "фактически находятся в Бахмуте в ловушке": "Потому что, с одной стороны, они большую часть города контролируют, а мы контролируем юго-западную только часть. Но они не могут передвигаться по городу, потому что наши Вооруженные силы им не дают это сделать. И они фактически из него и выйти не могут, потому что это тоже не дают осуществить наши Вооруженные силы".

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