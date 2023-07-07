На Бахмутском направлении силы обороны продолжают вести наступательные действия.

Украинские войска имеют успех в наступлении возле Клещиевки на Бахмутском направлении, цитирует Military Media Center представителя Генштаба ВСУ Андрея Ковалева.

На Бахмутском направлении силы обороны продолжают вести наступательные действия. По словам Ковалева, севернее и южнее города Бахмут воины продолжают оказывать давление на противника, выбивают из ранее захваченных рубежей.

"В районе Клещиевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Здесь продолжаются тяжелые бои", - сказал представитель.

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Война в Украине - что происходит на Бахмутском направлении

Успехи в продвижении ВСУ на Бахмутском направлении подтвердили накануне аналитики Института изучения войны. В сводке указывается, что особенно "горячо" сейчас в Клещиевке. По утверждению российской стороны, ВСУ взяли под контроль несколько лесных массивов к западу от Клещиевки и усиливают давление на позиции войск РФ к юго-западу от Бахмута.

О взятии под контроль Вооруженными силами Украины части высот указывал утром 7 июля и заместитель командира Третьей штурмовой бригады майор ВСУ Максим Жорин. В ответ россияне применили химическое оружие и подтянули свою авиацию.

В своих предыдущих сводках Генштаб не вдавался в детали, а лишь подчеркивал "успешные контрнаступательные действия" ВСУ к югу и северу от Бахмута.

Еще ранее заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что враг в Бахмуте сейчас попал фактически в ловушку: противнику не удается ни передвигаться по городу, ни его покинуть, потому что все пути простреливаются ВСУ.

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