По радиоперехватам украинские защитники слышали, что на некоторых позициях оккупантов идут разговоры о том, "что не надо ничего делать, не надо вести никакую активность, будто делать вид вообще, что нас здесь типа нет".

В эфире телемарафона военный 109-й бригады ТрО Егор Фирсов рассказал, что происходит на их участке фронта между Авдеевкой и Бахмутом.

По его словами, характер боевых действий на разных участках одного и того же направления фронта может существенно отличаться. Из-за определенных географических особенностей, на их участке Бахмутского направления противнику было сложно проявлять свою активность в действиях, а теперь, во время продвижения ВСУ, у оккупантов на это уже просто не хватает сил.

Сейчас враг с участка фронта между Авдеевкой и Бахмутом, оттягивает живую силу и технику на другие, более горячие и интенсивные направления.

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"Как всегда, характер боевых действий кругом разный и в 5-ти км от нас ситуация может быть совсем другая. Мы как раз находимся между двух огней, это между Авдеевкой и Бахмутом, но географическая особенность у нас такая, что к нам враг не лезет. А сейчас не лезет, потому что им не хватает сил. Они убирают с нашего направления максимальное количество техники, и даже максимальное количество пехоты, и прикрепляют ее туда, где есть интенсивность боев, где их силы не справляются с обороной", - пояснил Фирсов.

Он добавил, что теперь на их участке фронта враг начал более активнее применять авиацию, которая пытается подбираться как можно ближе к позициям украинских защитников. "Авиация (врага - УНИАН) работает сейчас гораздо активнее и она залетает к нам. Это показывает, что враг нервничает. Раньше она меньше залетала, потому что они боялись, ведь мы их сбивали. А сейчас, они настолько нервничают и настолько рискуют, что она залетает прямо к нам", - подчеркнул Фирсов

По словам военного 109-й бригады ТрО, враг настолько обессилен и демотивирован продвижением украинских защитников на разных направлениях фронта, что на их участке между Авдеевкой и Бахмутом пытается больше отсиживаться в обороне.

"Поскольку стратегическая инициатива за нами и по нашему направлению, и по другим фронтам, враг уже не пытается пролезть непосредственно по нашей линии фронта, потому что уже нет сил. По радиоперехватам мы даже слышали, что некоторые их позиции, говорят о том,"что не надо ничего делать, не надо вести никакую активность, будто делать вид вообще, что нас тут типа нет". Даже такое положение у них сейчас", - акцентировал Фирсов.

Он констатировал, что сейчас моральное состояние врага на участке фронта между Авдеевкой и Бахмутом можно охарактеризовать, как "в тяжелом нокдауне".

"Когда мы последний раз летали квадрокоптером над ними, хотели прикрепить открытки"сдавайтесь в плен". Потому что было видно, что у них там бутылки, они пьянствуют, они в таком плачевном состоянии. Я бы здесь не хотел бы заявлять на всю страну, что везде такая ситуация, чтобы не создавалось впечатление, что все они (оккупанты-УНИАН) в плачевном состоянии. Но, констатирую факт, что по нашему участку, враг в таком состоянии, скажем так, "в тяжелом нокдауне", я бы так это описал", - подчеркнул Фирсов.

Замминистра обороны Анна Маляр, комментируя ситуацию на Бахмутском направлении акцентировала, что Силы обороны перехватили оперативную инициативу на этом участке фронта. Она отметила, что "противник пытается удержать занятые позиции, проводит контратаки, но постепенно отступает после понесенных потерь". Маляр рассказала, что в направлении Клещиевка украинские силы продвинулись на 1200 м., В направлении Курдюмовки - на 1500 м. "Борьба продолжается на флангах города. Наши имеют успех. Сейчас закрепляются на освобожденных рубежах",- подчеркнула замминистра обороны.

Война в Украине: новости

28 июня в утренней сводке спикер Генштаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев проинформировал, что Силы обороны Украины за предыдущие сутки имеют успехи на флангах возле Бахмута и закрепляются на достигнутых рубежах. Он уточнил, что украинские защитники перехватили стратегическую инициативу на Бахмутском направлении и ведут наступательные действия широким фронтом. Спикер Генштаба добавил, что на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск.

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