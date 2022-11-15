Противники пытаются брать количеством, отметил боец.

Враг пытается штурмовать украинские позиции в Донецкой области, но несет огромные потери.

В Донецкой области по всей линии фронта идут очень тяжелые бои, это единственное направление, на котором враг пытается наступать, рассказал офицер батальона "Свобода" 4-й бригады Нацгвардии Украины Андрей Ильенко в эфире информационного телемарафона.

По словам Ильенко, враг пытается атаковать украинские позиции "в лоб" и из-за этого несет огромные потери.

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"С другой стороны, у него все еще есть достаточно артиллерийских средств, у него все еще работает авиация, они (оккупанты - УНИАН) пытаются брать количеством... Вся "серая" зона просто завалена телами м*скалей", - рассказал военный.

Он отметил, что на всех остальных направлениях украинская армия перехватила инициативу.

Ситуация на Донбассе во время войны с Россией - важнейшие новости

12 ноября спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сказал, что восточный фронт остается эпицентром борьбы за независимость нашего государства, и враг ежедневно несет огромные потери.

Утром 15 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки подразделения Сил обороны отразили атаки врагов в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмут, Бахмутское, Времевка, Красногоровка, Марьинка, Новокалиново, Новомихайловка, Первомайское в Донецкой области и возле поселка городского типа Новоселовское Луганской.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба Украины, за прошедшие сутки на нашей земле уничтожены еще 710 российских оккупантов.

Всего с 24 февраля ликвидировано более 82 тыс. захватчиков.

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