Противник за сутки нанес более 20 авиаударов, отметили в Генштабе.

За сутки наши воины отразили атаки оккупантов в районе 10 населенных пунктов.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня, об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Новоселевское Луганской области; Белогоровка, Бахмут, Бахмутское, Времевка, Красногоровка, Марьинка, Новокалиново, Новомихайловка, Первомайское Донецкой области", - говорится в сообщении.

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На Северском направлении оккупанты били из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ворожба, Николаевка, Ромашковое, Степок, Юнаковка Сумской области, а на Слобожанском направлении - из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Глубокое, Огурцово, Охримовка, Резниково, Старица, Стрелечье, Терновая Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Кисловка, Колодезное, Копанки, Котляровка, Табаевка Харьковской области; Берестовое, Ивановка Донецкой области; Макеевка, Невское, Новоселовское, Площанка, Стельмаховка Луганской области.

На Бахмутском направлении оккупанты наносили удары из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Григоровка, Озаряновка, Клещиевка, Курдюмовка, Серебрянка, Соледар, Спорное, Торецк, Яковлевка Донецкой области, а на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Новоселовка Вторая, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богоявленка, Великая Новоселка, Времевка, Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Новополь, Павловка, Парасковиевка, Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском направлении российские захватчики били из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Белогорье, Дорожнянка, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новопокровка, Темировка, а на Херсонском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Добрая Надежда, Ильинка Днепропетровской области; Дудчаны, Новоалександровка, Одрадокаменка и Томарино Херсонской области.

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Противнику удалось захватить часть востока и юга нашего государства. ВСУ дают достойный отпор противнику. Наши воины в конце лета пошли в контрнаступление. Уже деоккупирована почти вся Харьковская и Николаевская области, а также ряд населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, враги отступили с правобережья Херсонской области, уже освобожден Херсон.

12 ноября спикер восточной группировки войск армии Украины Сергей Череватый сказал, что восточный фронт остается эпицентром борьбы за назависимость Украины.

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