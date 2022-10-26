Украинские военные, которые держат позиции на двух направлениях в Донецкой области, являются героями, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в районе Бахмута и Авдеевки Донецкой области больше всего наблюдается безумие российского командования, которое ежедневно гонит людей на смерть штурмовать позиции украинского войска.

Об этом глава государств сказал в вечернем обращении к украинцам.

"Ситуация на передовой существенных изменений не претерпела. Наиболее жесткие бои на Донетчине - Бахмутское направление, Авдеевка. Там сейчас больше всего видно безумие русского командования. День за днем, в течение месяцев они гонят туда людей насмерть. Сосредотачивают там максимальную мощность артиллерийских ударов", - подчеркнул Зеленский.

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"Все наши воины, которые держат позиции на этих направлениях в Донецкой области, просто герои", - добавил президент.

Также глава государства отметил, что продолжаются активные действия на других направлениях.

"Хочу сегодня отметить бойцов 25-й воздушно-десантной бригады за храбрость при освобождении оккупированных территорий на Луганщине", - сказал Зеленский.

"В общем, по фронту, везде укрепляем наши позиции. Сокращаем возможности оккупантов. Уничтожаем их логистику и готовим хорошие новости для Украины", - подчеркнул Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, вокруг Бахмута ситуация остается крайне напряженной. Враг пройти украинские позиции не может, многочисленные потери врага фиксируются фактически ежедневно.

18 октября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что российские оккупанты планируют до конца октября полностью захватить Бахмут.

Стоит отметить, что украинская армия в конце августа пошла в контрнаступление. В частности, освобожден ряд населенных пунктов на Донбассе и в Херсонской области, а также деоккупирована почти вся Харьковская область.

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