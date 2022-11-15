Уничтожены десятки единиц боевых бронированных машин и автомобильной техники врага.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил информацию об общих боевых потерях России в войне против Украины.

Как говорится в сводке, потери россиян среди личного состава уже достигают ориентировочно 82080 человек. 710 российских оккупантов ликвидированы за последние сутки.

Кроме этого, россияне потеряли:

Видео дня

танков – 2861 (+13);

боевых бронированных машин – 5773 (+25);

артиллерийских систем – 1850 (+11);

РСЗО – 393 (+0);

средств ПВО – 208 (+2);

самолетов – 278 (+0);

вертолетов – 261 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1511 (+2),

крылатых ракет – 399 (+0),

кораблей / катеров – 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4351 (+35);

специальной техники – 160 (+0).

Последние потери России на войне против Украины

По состоянию на утро вторника, 15 ноября, Генштаб информировал, что авиация Сил обороны Украины нанесла по врагу 21 удар. Под поражение попали 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.

Кроме этого, было подтверждено поражение подразделений противника за предыдущие дни на оккупированной территории Луганской области. Так, в населенном пункте Милуватка, Силы обороны Украины уничтожили штаб подразделения российских оккупационных войск. Сейчас известно о 30 погибших и более 20 раненых российских захватчиках.

На юге украинские защитники уничтожили пусковую установку С-300 российских оккупантов.

На южном направлении силы обороны отработали по местам дислокации российских подразделений, местам сосредоточения вооружения и техники, складу с боеприпасами в Алешках. Подтверждено уничтожение пусковой установки С-300, зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2" и 3 единиц авто-бронетехники.

Вас также могут заинтересовать новости: