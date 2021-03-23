Руководитель МИД считает, что остается актуальным вопрос: сколько времени нужно, чтобы заставить Россию согласиться прекратить войну.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что войну на Донбассе можно прекратить за неделю, если Российская Федерация согласится вывести оккупационные войска с территории Украины.

Читайте такжеБольшинство украинцев убеждены, что Россия заинтересована в продолжении войны на Донбассе – опросОб этом глава МИД сообщил в интервью словацкому изданию «Tyžden», сообщает посольство Украины в Словакии.

«Все пути решения понятны, много раз обсуждались и лежат на столе. А вот чего нет, так это «зеленого света» от Москвы, чтобы двигаться вперед. Если Москва политически решит придерживаться собственных обещаний - а они много раз говорили, что Донбасс должен остаться частью Украины - и решит вывести свои войска, конфликт может быть решен легко и достаточно быстро. Способы вывода войск, способы проведения выборов без участия Москвы - все это давно подробно продумано. Поэтому нам следует спрашивать себя: не сколько времени понадобится для прекращения конфликта, а сколько времени нужно, чтобы заставить Россию согласиться его прекратить. Если Россия согласится сделать это завтра, конфликт будет завершен за неделю», - сказал Кулеба.

В то же время, глава МИД заявляет, что снижается эффективность переговоров в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

«Дело в том, что Россия не ответила взаимностью ни на один конструктивный жест, шаг или предложение от Украины. Более того, российские СМИ сейчас пестрят сообщениями, которые обвиняют Украину в якобы подготовке к военной эскалации на Донбассе», - отметил Кулеба.

Министр назвал такие сообщения российских СМИ пропагандой.

«Это не мы готовим наступление, а Россия готовит эскалацию напряженности. Очень жаль, что, несмотря на усилия Украины, Германии и Франции, Россия не ведет себя конструктивно в рамках «нормандского формата» и не соглашается созвать очередной саммит лидеров, чтобы оценить ситуацию и внести предложения по новым шагам», - рассказал он.

Также Кулеба подчеркнул, что ситуация на Донбассе не является замороженной, поскольку продолжаются обстрелы и нарушения режима прекращения огня.

Новый план по Донбассу

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина совместно с Германией и Францией разработала план относительно восстановления мира на Донбассе. При этом его до сих пор не одобрила Россия.

"Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, и мы считаем, что он соответствует духу и принципам "Минска", он соответствует нормам международного права", - сказал он.

Позже в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что "первый раз слышат" о таком мирном плане по Донбассу.

При этом в украинской делегации в ТКГ сообщали, что новый план по Донбассу будет представлен до конца марта, однако его детали пока не разглашаются.

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Автор: Виталий Саенко