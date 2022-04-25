Великобритания и США предоставят новое вооружение для Украины.

Великобритания и США предоставят Украине вооружение для противостояния в войне с Российской Федерацией.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Украина будет получать больше оружия от союзников. Великобритания предоставит нам бронетехнику, оснащенную пусковыми установками для зенитных ракет - Stormer. Об этом уже сообщил министр обороны страны Бен Уоллес", - отметил он.

Кроме того, Минобороны США поставит Украине зенитные комплексы Stinger, ПТРК Javelin и другое оборудование.

Напомним, президент Владимир Зеленский не рассматривает вариант, что наши партнеры не передадут обещанное Украине оружие.

Как известно, на фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины мы выходим на новый формат потребностей в вооружении. Так, Украина остро нуждается в системах ПВО.

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