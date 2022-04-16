У ВСУ есть понимание того, что нужно уходить от ближнего боя.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины мы выходим на новый формат потребностей в вооружении.

Об этом в интервью УНИАН заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец.

"Вооружение, которое передавалось, охватывает дальности тактического столкновения: до 2-5 километров. Фактически это оружие переднего края, а мы выходим на другой формат потребностей", - отметил эксперт.

Он также отметил, что у ВСУ есть понимание того, что нужно уходить от ближнего боя.

"Сегодня есть понимание, что мы должны двигаться от "станции" ближнего боя к большим расстояниям. Когда мы говорим по артиллерии, мы должны гарантированно уничтожать цели на расстоянии от 50 км. Было бы хорошо, чтобы наши ракетные комплексы могли стрелять не на 75 км, а на 100-150 км", - заявил эксперт.

Згурец также напомнил, что Украина остро нуждается в системах ПВО.

"Нам нужны современные системы ПВО, чтобы пресечь желание россиян залетать в наше воздушное пространство. Тогда мы могли бы сбивать самолеты, которые только приближаются к нашим границам", - отметил военный эксперт.

Згурец подчеркнул, что переход на современное натовское вооружение, которое имеет гораздо большую эффективность, — стратегический курс Украины. Советские образцы техники – это промежуточное решение.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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