Президент подчеркнул, что террористам нельзя дать ни одного шанса на реванш.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что очередную волну агрессии, которую в России планируют на ближайшие месяцы, нужно сделать последней.

"Хочу поблагодарить сегодня Данию - после разговора с премьер-министром Метте Фредериксен. Проинформировал ее об актуальной ситуации на передовой, о том, что в России сейчас планируют очередную волну агрессии на ближайшие месяцы. Мы должны сделать эту волну последней - ни единого шанса на реванш для террористов", - подчеркнул Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Он добавил, что услышал сегодня твердую поддержку Украины со стороны Дании, готовность вместе усиливать позиции в борьбе против агрессии.

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"И очень важно, что в этом году Дания будет защищать безопасность и интересы Европы и международное право так же, как и после 24 февраля", - сказал президент.

Зеленский напомнил, что имел разговор сегодня также и с президентом Румынии Клаусом Иоганнисом.

"Это был содержательный и разноплановый разговор. Поблагодарил господина президента за тот уровень сотрудничества, которого мы достигли в прошлом году. Касается это и политического сотрудничества, и военного, и экономического тоже. Мы сделали очень много для защиты Черноморского региона. Уверен, что в этом году сделаем еще больше", - подытожил глава государства.

Война против России-последние новости о развитии событий

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина планирует провести серьезное наступление на фронте в марте этого года.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия готовит определенное обострение войны в феврале.