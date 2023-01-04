Президент отмечает, что сейчас нет никакой рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал передачу Украине танков французского производства. Он подчеркнул необходимость поставить точку в российской агрессии именно в этом году.

В своем видеообращении вечером 4 января 2023 года глава государства также призвал не откладывать ни одну из оборонительных возможностей, которые могли бы помочь ускорить украинскую победу.

"Сегодня есть новые и мощные результаты от нашего дипломатического марафона. Франция выводит оборонную поддержку Украины на новый уровень. И я благодарю президента Макрона за это лидерство. Получим больше бронетехники, в частности колесные танки французского производства", – отметил Зеленский.

Видео дня

Он добавил, что это то, что дает четкий сигнал всем остальным партнерам Украины – "нет сейчас никакой рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца".

"А это очень важно, чтобы восстановить безопасность для всех украинцев и спокойствие для всех европейцев. Именно перед новым "Рамштайном" такой сигнал чрезвычайно актуален. Надо поставить точку в российской агрессии именно в этом году и не откладывать ни одну из тех оборонительных возможностей, которые способны ускорить поражение государства-террориста", – подчеркнул президент Украины.

Зеленский отметил, что современная западная бронетехника, танки западного образца – это как раз одна из таких возможностей.

Вооружение для Украины: последние новости

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Вооруженные Силы Украины вскоре должны получить американские боевые машины пехоты Bradley. Он подчеркнул, что эти БМП могут значительно повысить боеспособность ВСУ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прогнозирует, что вскоре Вооруженные Силы Украины получат от партнеров новую броневую и огневую мощь, в том числе танки. При этом, по его словам, происходит большая работа над тем, чтобы Германия передала Украине танки Leopard.

Вас также могут заинтересовать новости: