Вражескую технику бойцы обнаружили во время ведения разведки.

Воины Сил специальных операций эффектно уничтожили вражескую БМП-2, которую обнаружили во время разведки.

Об этом сообщает пресс-служба ССО.

На кадрах видно, как украинские воины уничтожили БМП российских захватчиков с помощью РПГ. Операцию осуществили почти в упор, находясь на расстоянии нескольких метров от вражеской брони.

"Видео с несколько эмоциональным комментарием воинов ССО. Впрочем, каким оно еще может быть, когда почти в упор расстреливаешь из РПГ вражескую бронемашину. Эту БМП-2 операторы Сил Специальных Операций ВС Украины обнаружили во время проведения специальной разведки. И, решив не терять время ни секунды, уничтожили технику противника", - говорится в сообщении.

Ранее боевая группа К2, относящаяся к 54 отдельной механизированной бригаде имени гетмана Ивана Мазепы, устроила взрывной сюрприз незваным "туристам", которые в пешем порядке бродили по улицам Марьинки Донецкой области.

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