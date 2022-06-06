Не любит украинская земля непрошеных "туристов", отметили защитники.

Боевая группа К2, которая относится к 54 отдельной механизированной бригаде им. гетмана Ивана Мазепы, устроила взрывной сюрприз незваным "туристам", которые в пешем порядке бродили по улицам Марьинки Донецкой области.

Видео опубликовали на ютуб-канале бригады.

Шли толпой "туристы" оглядываясь вокруг, но не увидели они сюрприза на дороге, который установили ребята с разведывательной группы К2. Сюрприз сработал и "туристам" он не понравился – описали свою работу украинские защитники.

И подчеркнули, что не любит украинская земля непрошеных "туристов".

Что известно о потерях врага на войне

За 103 дня полномасштабной войны ВСУ "откобзонили" около 31 тыс. 250 российских вояк. Только за последние сутки было уничтожено сотню оккупантов. Кроме того, наши воины уничтожили огромное количество вражеской техники: танков, самолетов, средств ПВО, крылатых ракет и тому подобное.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Славянском направлении, где рашисты без успеха пытаются улучшить свое тактическое положение.

Ранее УНИАН уже писал, что Великобритания подарит Украине дальнобойную артиллерию, которая способна поражать цели на расстоянии 80 км. Премьер Джонсон подчеркнул, что они не могут оставаться в стороне, когда Россия продолжает уничтожать мирные города.

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