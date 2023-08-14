Бойцы сняли свою охоту на группу оккупантов.

Украинские защитники с УСН обнаружили вражеский катер вместе с экипажем и уничтожили его с помощью FPV-дрона.

Как сообщает командование Сил специальных операций ВС Украины, оккупантам не помогло даже маневрирование на воде, поскольку БПЛА смог догнать плавсредство.

"FPV-дрон воинов ССО Украины уничтожает катер с российскими оккупантами. Кадры операторов 73-го Морского центра специального назначения", - говорится в сообщении.

Бойцы Сил специальных операций сняли момент уничтожения противника на южном направлении.

"Те пытаются маневрировать по воде, в то же время дрон заходит на траекторию удара. Несмотря на попытки российских военных вывести лодку из - под удара плавсредство с экипажем из трех бойцов было уничтожено", - рассказали в командовании.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, украинские военные имели определенные успехи вблизи Старомайорского и в Урожайном. Сейчас ВСУ закрепляются на занятых рубежах.

По данным британской разведки, у россиян большие проблемы из-за высадки ВСУ на левый берег Днепра.

Общие потери России в войне против Украины ориентировочно составили около 254 380 человек, из которых 530 ликвидированы в течение минувших суток.

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