Пленные были мобилизованы из мест лишения свободы, в России им обещали списать срок заключения

На юге украинские военные провели операцию по уничтожению группы противника. Некоторые оккупанты пополнили обменный фонд.

"Воины ССО Украины уничтожили противника и взяли новых пленных. Удачная операция состоялась на южном направлении. В плен наших воинов в очередной раз попали осужденные россияне, которым за убийства украинцев пообещали отменить срок заключения", - указано в сообщении Сил спецопераций ВСУ в Telegram-канале.

Отмечается, что о наличии врага на конкретном участке стало известно благодаря хорошо проведенной разведке.

"Когда операторы ССО Украины подошли к участку расположения противника, состоялся огневой контакт. Россиян подавили огнем стрелкового оружия и заставили отступить. Перехватив инициативу воины Сил специальных операций начали маневрировать и заблокировали противника. Врагу предлагали сдаться и двое военнослужащих российского подразделения таки избрали плен. Остальные враги были уничтожены", - информируют в ССО.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

По последним данным, ВСУ в рамках начатого контрнаступления уже освободили определенные территории на юге на востоке страны. В частности, на юге оккупантов заставили отступить с более 192 кв. км украинской земли.

Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника пишет, что вооруженные силы Украины начали серьезное наступление на юге страны и операция против оккупантов набирает обороты.

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