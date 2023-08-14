Украинские военные также уничтожили почти 30 единиц вражеской артиллерии и около 20 бронированных машин захватчиков.

За прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще более 500 российских военных и уничтожили десятки единиц их техники и вооружения.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составили около 254380 человек, из которых 530 ликвидированы в течение минувших суток.

Также россияне потеряли 4306 танков (8 за сутки), 8354 боевых бронированных машин (19 за сутки), 5099 артиллерийских систем (27 за сутки), 714 реактивных систем залпового огня (1 за сутки), 479 средств противовоздушной обороны (2 за сутки), 4213 беспилотников оперативно-тактического уровня (9 за сутки), 7562 единицы автомобильной техники и автоцистерн (19 за сутки) и 766 единиц спецтехники (6 за сутки).

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В то же время, изменений за сутки не претерпело количество потерянных врагом самолетов - 315, вертолетов - 313, крылатых ракет - 1379, а также кораблей и катеров - 18.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, около 5 утра сегодня, 14 августа, на Бахмутском направлении украинские военные сбили вражеский вертолет, тип которого сейчас устанавливается.

Кроме того, противовоздушная оборона этой ночью уничтожила все 15 "шахедов" и 8 ракет типа "Калибр", которыми россияне атаковали Одесскую область.

В результате падения обломков ракет и дронов в нескольких местах в Одессе возник пожар. В частности, огонь полностью уничтожил один из местных супермаркетов и повредил здание общежития одного из учебных заведений. Известно о трех раненых сотрудниках супермаркета.

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