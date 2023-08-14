Эпицентром боевых действий остается Восток, но с января россиянам не удалось продвинуться там ни на один сантиметр.

Украинские военные имели определенные успехи вблизи Старомайорского и в Урожайном. Сейчас ВСУ закрепляются на занятых рубежах.

Эпицентром боевых действий остается восток, потому что враг избрал его основным направлением наступления. Однако, с января россиянам не удалось продвинуться там ни на один сантиметр, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

Горячие направления на востоке

Она напомнила, что в течение минувших недель противник активизировался на Купянском и Лиманском направлениях, реагируя на успешное продвижение украинских войск по южному флангу на Бахмутском направлении. Таким образом россияне пытались отвлекать украинские силы с Бахмутского направления на другие.

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Заместитель министра уточнила, что украинским военным удалось значительно ослабить наступательный потенциал врага, поэтому количество обстрелов на Купянском и Лиманском направлениях несколько снизилось. Однако, по ее словам, россияне сейчас собираются с силами, перегруппировываются и стягивают новую технику и военных, чтобы продолжать осуществлять попытки наступления и в дальнейшем. Маляр подчеркнула, что сейчас на этих направлениях "горячо".

По данным Минобороны, на Бахмутском направлении за неделю удалось освободить три квадратных километра украинской земли. А всего на южном фланге этого направления освобождено уже 40 кв. км.

"Там тоже очень сложно продвигаться... И за этим продвижением стоит очень мощная работа наших защитников...", - рассказала заместитель министра.

Она уточнила, что россияне безуспешно пытались вернуть утраченные позиции в районах Андреевки, Клещиевки и Курдюмовки, где и шли основные бои на прошлой неделе.

Очень сложная ситуация, по словам Маляр, сейчас на Авдеевском и Марьинском направлении, где россияне пытаются Марьинку взять под контроль, а Авдеевку - окружить.

В то же время, враг ежедневно осуществляет попытки вернуть утраченное положение вблизи Старомайорского, поэтому там тоже сейчас напряженная ситуация. По ее словам, ВСУ имели "определенные успехи" южнее и юго-восточнее Старомайорского, закрепляются на определенных участках.

Ситуация на юге

Маляр также рассказала, что украинские военные успешно выполнили задание на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"Там были выполнены определенными подразделениями определенные задачи, мы конечно не можем раскрывать, что именно было сделано, но с этими задачами справились... Для того, чтобы там закрепиться, нужно вытеснять врага, зачищать территорию", - сказала она.

Также украинские войска ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, на этой неделе продолжались бои в населенном пункте Урожайное, там есть определенные успехи, а бои продолжаются.

"На юге наши Вооруженные силы сталкиваются с очень серьезным сопротивлением врага", - добавила замминистра.

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По данным Генштаба ВСУ, в течение минувших суток на фронте произошло 33 боевых столкновения с врагом. Российские оккупанты безуспешно пытались наступать на Купянском направлении и предприняли попытки возвращения утраченных позиций в районах Андреевки и Клещиевки Донецкой области, западнее Старомайорского Донецкой области и восточнее Работиного Запорожской области.

Как сообщают американские аналитики, украинские силы 13 августа вели контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта. Аналитики ISW отмечают, что пока у них нет подтверждения того, что российские силы полностью выведены из Урожайного, и они, вероятно, занимают позиции, по крайней мере, в южной части населенного пункта.

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