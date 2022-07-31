Удалось ликвидировать по меньшей мере семерых захватчиков.

Воины Сил специальных операций "Азов" показали "охоту" на оккупантов, притаившихся в одной из лесополос.

Ролик появился в Telegram ССО АЗОВ.

На кадрах видно, что оккупантов зафиксировали аэроразведчики ССО. Украинская "птичка" помощь скорректировать огонь артиллерии. В результате точных выстрелов ликвидировано семь оккупантов.

"Семь "двухсотых" - тело одного попало в кадр, остальные размазаны по лесополосе. Работа аэроразведки ССО АЗОВ и артиллерии", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее российские оккупанты замаскировались в кустах на одном из направлений, но от украинских птичек не спрятаться. Бойцы СБУ помогли им "окончательно слиться с ландшафтом".

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