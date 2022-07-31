СБУ показала уничтожение оккупантов в кустах / скриншот

Российские оккупанты замаскировались в кустах на одном из направлений, но от украинских птичек не спрятаться.

Об этом сообщает СБУ.

"Сидели русские в кустах и думали, что их никто не найдет... но "экзамен по маскировке" они не прошли - благодаря бойцам Центра спецопераций "А" СБУ эти оккупанты теперь точно слились с ландшафтом", - говорится в сообщении.

Как отмечают в службе, всего за несколько дней спецназовцы уничтожили ударными дронами два вражесские БТР, три "Урала", а также скорректировали артиллерийский огонь по расчетам российских минометов.

Кроме того, на прошлой неделе ЦСО "А" СБУ в сотрудничестве с ВСУ "отминусовали" два российских СУ-25.

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Как сообщал УНИАН, штурмовая авиация Воздушных сил ВСУ изрядно "отблагодарила" оккупантам. На нескольких стратегических направлениях нанесены мощные авиаударов с применением различного ракетно-бомбового вооружения, которое есть в наличии.

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