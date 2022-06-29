В ролике показывается, как бойцы передвигаются и наносят удары по вражеским позициям.

Воины "Интернационального легиона" показали отрывки боев на территории Северодонецка. На видео демонстрируется смена позиций и удары по врагу из ПЗРК.

Ролик опубликовал пресс-центр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины на своей официальной странице на Facebook.

Первые кадры демонстрируют поездку где-то на окраинах или в предместье Северодонецка. Повсюду видны разрушения, а на обочинах стоят уничтоженные автомобили.

Затем в ролике показывается, как отряд меняет позиции в зданиях и совершает перебежки. А самый интересный момент присутствует на 47 секунде. В этом фрагменте бойцы "Интернационального легиона" наносят удары из ПЗРК по врагу. Они прячутся за сломанной техникой, стреляют и быстро возвращаются в укрытие.

Напомним, 24 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай первым рассказал о вынужденном отводе украинской армии из Северодонецка. В дальнейшем эту информацию подтвердил мэр города и пресс-центр Генштаба.

При этом операцию по отходу не удалось полноценно провести из-за сообщений в соцсетях. Информация об отводе ВСУ из Северодонецка преждевременно получила широкую огласку.

В Национальной гвардии объяснили, что город разрушен на 90 % и защищать его нет смысла. С укрепленных рубежей в Лисичанске украинские воины в будущем смогут развить эффективное контрнаступление.

По словам заместителя командира батальона "Свобода" Владимира Назаренко, основной проблемой в Северодонецке стала логистика и отсутствие коммуникаций. Враг уничтожил мосты, а соорудить понтонные переправы не удалось.

Как заявил советник главы ОПУ Алексей Арестович, после отхода основных войск в городе еще оставался украинский спецназ.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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