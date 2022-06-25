После уничтожения мостов возникли проблемы с доставкой боеприпасов и эвакуацией раненных.

Когда российские оккупанты уничтожили мосты в Северодонецке, украинские защитники начали испытывать проблемы с доставкой ресурсов и эвакуацией раненных. А понтонные переправы и броды организовать не удалось. В результате ВСУ были вынуждены отойти из населенного пункта.

Об этом в интервью порталу НВ рассказал заместитель командира батальона "Свобода" Владимир Назаренко. Он был в составе подразделений, которые воевали в городе.

"На самом деле, главная проблема Северодонецка — сомнительное руководство, которое додумалось делать ротацию войск в условиях, когда нет мостовых сообщений, нет понтонной переправы [между Лисичанском и Северодонецком]. Подвозить боеприпасы для танков, минометов на лодках невозможно. Не было сделано нормальных бродов, понтонных переправ. Я уже молчу о быстрой эвакуации раненых", — заявил Назаренко.

По словам военного, без налаженной логистики и коммуникации эффективно противостоять оккупантам было невозможно, не говоря уже о контрнаступлении. Заместитель командира "Свободы" считает, что Северодонецк можно было отбить, если бы пришло подкрепление — хорошо обученные и высокомотивированные подразделения.

Пока россияне не уничтожили мосты, ВСУ эффективно обороняли город и переходили в контратаки. Как утверждает Назаренко, украинские защитники "почти освободили" город.

"Северодонецк можно было бы и полностью освободить, если бы отвечавшие за данный сектор генералы решили проблемы с подвозом, с коммуникациями. Но ситуация сильно усугубилась, когда были уничтожены все мостовые переправы и не были наведены понтоны", — добавил Назаренко.

Заместитель командира "Свободы" также рассказал, как его подразделение отходило из Северодонецка. Группировка оказалась разделена на две части, и каждая из них находилась "почти в оперативном окружении". Прорываться пришлось с боем и под постоянными обстрелами.

Напомним, 24 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай первым рассказал о вынужденном отводе украинской армии из Северодонецка. В дальнейшем эту информацию подтвердил мэр города и пресс-центр Генштаба.

При этом операцию по отходу не удалось полноценно провести из-за сообщений в соцсетях. Информация об отводе ВСУ из Северодонецка преждевременно получила широкую огласку.

В Национальной гвардии объяснили, что город разрушен на 90 % и защищать его нет смысла. Размещение на укрепленных рубежах в Лисичанске позволит украинским защитникам в дальнейшем развить эффективное контрнаступление.

Война Российской Федерации против Украины

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