В Минобороны просят до обнародования информации Генштаба публично не сообщать о продвижении подразделений украинской армии.

Военная операция Вооруженных сил Украины возле Северодонецка была сорвана из-за сообщения о ситуации гражданских лиц в соцсетях.

Об этом в Facebook написала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она подчеркнула, что до обнародования официальной информации Генштаба Вооруженных сил публично нельзя сообщать о выходе или захода подразделений ВСУ в населенные пункты, так как это вредит нашим военным.

"Почему нельзя публично говорить, что ВСУ вышли из ... или зашли в ... населенный пункт до того, как об этом заявит Генштаб. Потому что это наносит вред работе ВСУ. Это отнимает у них драгоценное время - сутки/двое, которые они еще могли реализовывать свои военные планы и маневры в условиях непубличности хода военной операции. К примеру, одновременно с выходом с или заходом в город реализуются параллельно несколько задач. И для их реализации важно это делать в условиях информационной тишины", - отметила Маляр.

По ее словам, все, о чем можно в этот момент говорить, говорят официальные источники: Генштаб и Минобороны, которые скоординированы информационно.

"Публичная демонстрация гражданскими лицами осведомленности о ходе военных операций и сообщения об этом в соцсетях до официальных заявлений Генштаба отчасти срывает военные операции - как это было вчера и позавчера относительно Северодонецка. Когда просто не дали ВСУ доделать запланированное", - заявила Маляр.

Как сообщал УНИАН, утром 24 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что украинских военных придется уводить из Северодонецка, поскольку находиться на разбитых позициях не имеет смысла.

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