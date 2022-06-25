Ситуация в Северодонецке напоминает ситуацию в Рубежном.

Выход ВСУ из Северодонецка был нужен, чтобы сохранить жизнь защитников, закрепиться в более безопасных районах и подготовиться к эффективному контрнаступлению.

Об этом в эфире телемарафона пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский.

Он добавил, что ситуация в Северодонецке напоминает ситуацию в Рубежном, которое практически было стерто с лица земли российскими бомбами и российскими снарядами: "Удерживать его, при том что оно уничтожено больше, чем на 90%, на самом деле нет большого смысла".

Операция по отходу длилась несколько дней, а отход на укрепленные позиции поможет ВСУ в будущем.

"Если мы отойдем на более укрепленные позиции в том же самом Лисичанске, который имеет и более стратегическое значение с военной точки зрения, то в дальнейшем мы сможем развить и более эффективное контрнаступление, потому что россияне, которые будут удерживать Северодонецк, будут находиться в той самой ситуации, в которой находились мы",- пояснил Старский.

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Россияне бросили все силы на захват Донбасса. 24 июня стало известно о приказе ВСУ оставить разбитые позиции в Северодонецке и отойти на более укрепленную территорию, на что защитникам понадобится несколько дней.

В районах Метелкиное, Сиротиное и Вороновое российская армия проводит штурмовые действия, чтобы вытеснить подразделении украинских военных из указанных районов.

В настоящее время оккупанты пытаются окружить Лисичанск, но, чтобы полностью изолировать город, российским оккупантам нужно будет перерезать украинские логистические маршруты из Бахмута и Северска, анализируют в американском Институте изучения войны.

Об отступлении ВСУ из Лисичанска пока речь не идет.

В ОП убеждают, что военных удалось вывести из Горного и Золотого еще до того, как кольцо там замкнулось.

Оккупанты намерены окружить ВСУ в Луганской области.

В субботу утром российские захватчики нанесли ракетные удары по Житомирской, Львовской и Черниговской области, целясь преимущественно в военные объекты.

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