Арестович заявил, что у командования наших войск есть замысел, и оно его воплощает в жизнь.

В захваченном российскими войсками Северодонецке Луганской области все еще остается украинский спецназ.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Там (в Северодонецке) шалят наши группы спецназа, наводя нашу артиллерию на противника. То есть, в чистом виде даже из Северодонецка нельзя сказать, что отведены. Там идет определенное движение, идет борьба", - заявил Арестович.

Арестович добавил, что у командования наших войск есть замысел, и оно его воплощает в жизнь.

Ситуация в Северодонецке:

24 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай первым рассказал о вынужденном отводе украинской армии из Северодонецка. В дальнейшем эту информацию подтвердил мэр города и пресс-центр Генштаба.

При этом операцию по отходу не удалось полноценно провести из-за сообщений в соцсетях. Информация об отводе ВСУ из Северодонецка преждевременно получила широкую огласку.

В Национальной гвардии объяснили, что город разрушен на 90 % и защищать его нет смысла. Размещение на укрепленных рубежах в Лисичанске позволит украинским защитникам в дальнейшем развить эффективное контрнаступление.

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